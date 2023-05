Sheinbaum se deslinda de promoción con canción de Peso Pluma

Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México, en una conferencia de prensa se deslindó del video en el que se le promociona como candidata a la presidencia de 2024 resaltando su relación de cercanía con el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la tonada de la canción "Ella Baila Sola", del cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

El martes 2 de mayo en redes sociales se difundió un clip de 2 minutos y 20 segundos, en el que se cambió la letra de la canción para resaltar a Sheinbaum como una "continuación a la transformación".

En el videoclip resaltan frases como: "¿Compa que le parece la Claudia la que anda luchando con AMLO y la 4T? Ella, Ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar" y "Yo soy honesta y comprometida, yo trabajo pa la gente y he cumplido con todo".

Este miércoles la funcionaria mencionó que vio el video mientras navegaba por Twitter aunque enfatizó no estar relacionada con su elaboración.

Sheinbaum declaró "No la hice yo, no hice yo ni la canción y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música".

No obstante alabó al cantante por su fusión musical, además de considerarla como muy especial, y destacó que conoció a Peso Pluma como hace como una semana. Finalmente anticipó que después del concierto de la Rosalía ya ha programado otros dos eventos masivos aunque por el momento se reservó en que consistían.

