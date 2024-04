Sheinbaum destaca en medios públicos con menciones positivas

Durante el inicio de la campaña electoral, la candidata presidencial de la coalición conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), Claudia Sheinbaum, se convirtió en el centro de atención positiva en los medios públicos.

Mientras tanto, su contrincante de la oposición, Xóchitl Gálvez, experimentó una mayor presencia en las menciones negativas, según un análisis realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los primeros 31 días de la contienda.

Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, no recibió valoraciones ni positivas ni negativas.

El INE, a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León, monitoreó un total de 13 mil 620 horas, 17 minutos y 37 segundos de 503 programas de concesionarios privados y medios públicos, indica el reporte.

A las campañas presidenciales, los noticieros, programas de opinión y entretenimiento dedicaron 996 horas, 54 minutos y 46 segundos, de ellas 728 horas en radio y 268 en televisión.

En ese lapso, se detectaron 208 comentarios positivos en favor de Sheinbaum así como 379 negativos; en favor de Gálvez, 155 comentarios positivos y 255 negativos, y para Álvarez Máynez, 37 positivos y 350 negativos.

El representante legislativo del PRD, Emilio Álvarez, advirtió que las cifras de medios públicos deberían generar una preocupación para el INE, pues habla de la parcialidad con la que se están manejando y son pagados con dinero público.

