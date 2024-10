Sheinbaum: estrategia nacional de seguridad llega la próxima semana

En su primer evento público en el Zócalo capitalino como presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que la próxima semana anunciará la estrategia nacional de seguridad.

En el último punto de los 100 compromisos de su gobierno, luego de poco más de una hora de haber iniciado con su discurso, Sheinbaum afirmó que su administración garantizará la disminución de los delitos de alto impacto

"No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país", sostuvo.

La presidenta indicó que la convicción de su gobierno será garantizar la seguridad y la paz, pues, afirmó, son fruto de la justicia.

De acuerdo con lo informado, su estrategia de seguridad consiste en 4 ejes:

"La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa de la Nación” . expresó. "Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos”.

Sheinbaum responde a los que acusan que en México habrá militarización



