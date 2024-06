Sheinbaum promete continuar megaobras de la 4T en Oaxaca

Tras recorrer el Corredor Interoceánico junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, se comprometió a continuar, consolidar y avanzar con las megaobras de la Cuarta Transformación durante su sexenio.

En su cuenta de X, Sheinbaum publicó imágenes supervisando el proyecto estratégico en el Istmo de Tehuantepec, acompañada del Ejecutivo federal y el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

“El Corredor Interoceánico es una de las obras estratégicas del presidente López Obrador. Hoy tuve la oportunidad de recorrer con él, el Almirante secretario Ojeda Durán y otros compañeros de su equipo el tramo de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Es muy emocionante recorrer la hazaña de estos 6 años. Como lo dije en campaña nos toca continuar, consolidar y avanzar con la cuarta transformación”, expresó Sheinbaum.

Visitamos la escollera de Salina Cruz, parte del Corredor Interoceánico. pic.twitter.com/CwXY20iKEL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 22, 2024

Durante la supervisión del Proyecto Interoceánico Istmo de Tehuantepec, Sheinbaum recibió su primer saludo y reconocimiento de las Fuerzas Armadas. Ante el presidente López Obrador, el almirante Raymundo Morales, director del Corredor Interoceánico, se dirigió a ella como "presidenta electa de México y futura Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas".

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, también la reconoció con el mismo título, destacando la transición inminente del poder.

Leve sismo les movió el piso

Un leve sismo sorprendió a López Obrador y Sheinbaum durante uno de sus eventos en Huatulco. Poco después de iniciar su intervención, Sheinbaum sintió el temblor de magnitud 4.4 con epicentro a 13 kilómetros al noreste de Crucecita.

“Está temblando”, dijo Sheinbaum fuera de micrófono, pero el resto de los asistentes no se inmutaron. “Todo está bien, tranquilos”, añadió para calmar a la audiencia y continuar su discurso.

Un movimiento telúrico sorprendió hace unas horas a la presidenta electa Claudia #Sheinbaum (@Claudiashein) durante un discurso en Santa María #Huatulco. Momento del #sismo magnitud 4.4 al Noreste de #Crucecita, #Oaxaca. #temblor



pic.twitter.com/gfps24zcyz — Said Pulido (@Super_Said) June 22, 2024

López Obrador, aparentemente ajeno al temblor, continuó su discurso, asegurando que los programas de bienestar seguirán y se mejorarán.

"No hay nada que temer porque continúan los programas de bienestar, hasta se van a mejorar y va a seguir habiendo justicia. Ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. Ya no", afirmó el presidente, en lo que parecía una despedida.

El 30 de septiembre, López Obrador dejará su cargo, siendo relevado por Claudia Sheinbaum, a quien llenó de halagos durante el evento.

(Con información de Agencia Reforma y redes sociales)