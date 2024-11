Sheinbaum presenta plataforma para monitorear delitos a nivel nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia matutina una nueva plataforma creada por la Agencia Digital de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Merino.

Esta herramienta tiene como objetivo monitorear los delitos de alto impacto a nivel nacional.

La herramienta, que actualmente solo está disponible para los miembros del Gabinete de Seguridad, permite visualizar datos detallados sobre homicidios a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo comparativas diarias, semanales, mensuales y anuales.

Como ejemplo de su funcionamiento, Sheinbaum señaló que el día previo se registraron 83 homicidios, mientras que el último reporte indicaba 70 casos, lo que representa una disminución respecto al promedio diario de la semana previa, el mes previo y el año anterior.

El sistema se fortalecerá tras la aprobación de la reforma al Artículo 21 constitucional en la Cámara de Diputados, que contempla la creación del Sistema Nacional de Información, Inteligencia e Investigación, bajo la conducción de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

La mandataria explicó que la plataforma continuará evolucionando para incluir más detalles, como mapas municipales que muestren la concentración de homicidios, y eventualmente podría hacerse pública para consulta ciudadana, una vez que la información se consolide adecuadamente.