Sheinbaum promete continuar con el modelo de AMLO

Al asumir como precandidata única de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum ofreció dar continuidad al modelo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no "zigzaguear" en la ruta iniciada en 2018.

Acompañada por dirigentes de Morena, PT y PVEM, gobernadoras y gobernadores emanados de esos partidos, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum esbozó, a manera de ideas o sueños, 17 promesas de campaña.

Sin zigzagueos, como ordenó López Obrador el 18 de marzo del año pasado en el Zócalo, Sheinbaum se inscribió como precandidata única a la presidencia y presentó 17 propuestas de continuidad del gobierno.

"Asumo la precandidatura a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso, con humildad pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos, el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador",

dijo en un auditorio del World Trade Center, ante un millar de asistentes, Gobernadores, aspirantes, funcionarios e integrantes de Morena.

Ahí estaban quienes fueron sus contendientes en la interna morenista, salvo Marcelo Ebrard, quien envió a un representante, el diputado federal Emmanuel Reyes.

Sheinbaum elogió a López Obrador y describió un país de avances hasta detenerse en que algo hace falta y ahí metió sus promesas de continuidad, disfrazadas de "sueños, ideas o anhelos", y consciente de las restricciones establecidas en los ordenamientos electoral. "Sí, falta mucho por hacer, pero compañeras y compañeros, de hecho muchísimo", admitió.

Conoce las 17 propuestas de Claudia Sheinbaum

Vestida de color guinda, la ex Jefa de Gobierno planteó 17 "apuntes, visiones", para torear ley electoral que prohíbe esas promesas antes del inicio de precampañas, que será mañana; propuestas todas de continuidad.

Sus propuestas son mantener la austeridad republicana, la disciplina fiscal y financiera, que no va a regresar el Estado Mayor Presidencial ni el avión presidencial. También dijo que se deberán mantener y fortalecer programas sociales, el sistema de salud, énfasis a la educación y ampliar las inversiones estratégicas.

También propuso gobernabilidad, paz y seguridad, hasta llegar a la 17, una de las propuestas que ha hecho López Obrador en sus ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Y 17, no crean que se me olvidó, el Plan C, la reforma judicial y las reformas pendientes", sostuvo.

