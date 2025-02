Sheinbaum reafirma soberanía de México en Día de la Bandera

Durante la conmemoración del Día de la Bandera en Campo Marte, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la independencia y soberanía de México, destacando que su gobierno no permitirá injerencias extranjeras.

Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros: presidenta Claudia Sheinbaum en el Día de la Bandera. pic.twitter.com/6BXDdVGyCQ

Sheinbaum aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de la iniciativa de reforma constitucional que envió al Congreso, en el contexto del diálogo con el gobierno de Donald Trump.

Explicó que esta reforma establece que el gobierno de México no aceptará intervenciones, injerencias en elecciones o violaciones al territorio nacional por parte de gobiernos extranjeros.

“Para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano y que su pueblo no permite la violación de su soberanía”, expresó la mandataria.

Enfatizó que cualquier extranjero que participe en actividades que vulneren la soberanía nacional enfrentará penas severas, incluida la prisión preventiva oficiosa.

La presidenta también aseguró que su administración, el pueblo y las Fuerzas Armadas están unidos en la defensa de la nación.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no (…) no somos colonia ni protectorado de ningún país”, declaró.