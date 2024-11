Sheinbaum revela llamada con Trump: "see you soon"

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles de una llamada reciente con Donald Trump, quien le expresó "see you soon" (nos vemos pronto) y envió saludos al exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La conversación, descrita por Sheinbaum como "muy cordial", ocurrió el jueves, luego de que Trump se consolidara como virtual ganador de la Presidencia de Estados Unidos.

En su conferencia matutina, Sheinbaum relató el intercambio con Trump y abordó la posibilidad de asistir a su toma de posesión, aunque subrayó que aún no ha recibido una invitación oficial.

Fue una llamada muy cordial, describe #Sheinbaum sobre la

Comunicación con #Trump ayer por la mañana.



“Llegó el momento en que se planteó el tema de la frontera. Aprovecho para enviarle saludos a López Obrador con quien sostuvo una muy buena relación.”



"Si me invitó a la toma de posesión, me dijo 'see you soon', o sea, nos vemos pronto"

“Si me invitó a la toma de posesión, me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto” , señaló la mandataria mexicana, agregando que respondió afirmativamente a esa frase, mostrando disposición para un posible encuentro.

Cuestionada sobre si planea asistir a la ceremonia de investidura del líder estadounidense, Sheinbaum explicó que esperará a recibir una invitación formal antes de tomar una decisión definitiva.

“Vamos a ver, todavía no, ni siquiera han enviado la invitación, pues acaba de obtener el triunfo”, puntualizó.

Trump envía saludos a AMLO: Sheinbaum

Durante la llamada, Trump también hizo referencia a la relación que mantuvo con López Obrador, a quien calificó de positivo el vínculo que establecieron en temas bilaterales.

Sheinbaum destacó que el expresidente aprovechó para enviar sus saludos a AMLO, en muestra de cordialidad entre ambos países. En un breve comentario, Trump mencionó el tema de la frontera, aludiendo a posibles diálogos futuros sobre esta cuestión.

Sheinbaum comentó que respondió a Trump resaltando la importancia de mantener un espacio abierto para futuras conversaciones sobre temas fronterizos.

Esta llamada refuerza el interés de ambos líderes en mantener una relación bilateral abierta y cooperativa, en un momento en que Estados Unidos y México podrían enfrentar nuevos desafíos en el ámbito de migración y seguridad fronteriza.

(Con información de Reforma)