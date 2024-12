Sheinbaum urge a reducir importaciones chinas con producción local

La presidenta Claudia Sheinbaum instó a empresarios con los que se reunió ayer a apostar por la fabricación nacional de productos que actualmente se importan de China.

La mandataria hizo énfasis en el ‘Plan México’, una estrategia que busca fortalecer las cadenas de valor en diversos sectores industriales del país y reducir la dependencia de importaciones.

"En su momento, el secretario Rogelio Ramírez de la O planteó que se está importando mucho de Asia y en particular de China, que hay un déficit comercial”.

La mandataria enfatizó que muchas de las importaciones desde China provienen de empresas estadounidenses instaladas en ese país, como Apple y sus iPhones.

Sin embargo, aseguró que México tiene el potencial de producir varios de esos bienes, siempre y cuando exista una política industrial sólida.

Sheinbaum también invitó a los empresarios a sumarse a este plan identificando oportunidades para trasladar parte de su producción al país.

Destacó que los Polos de Bienestar en el sureste mexicano, así como otros que se desarrollarán en distintas regiones, servirán como eje para impulsar esta transformación productiva, aprovechando la infraestructura existente.

Finalmente, resaltó la importancia de recuperar la capacidad de planeación estratégica del Estado mexicano, que considera fundamental para el desarrollo económico.