'Si a los 60 no has hecho un patrimonio, eres güey': Xóchitl sobre Sheinbaum

“Si a los 60 no has hecho un patrimonio, eres güey”, afirmó claramente Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, en referencia a que Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, no tiene casa, sino que renta una.

"Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey", así le respondió Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum quien le reclamó durante el #DebateINE vivir en una casa propia mientras ella lo hace en un departamento rentado pic.twitter.com/PfCPGqqolf — Azucena Uresti (@azucenau) April 11, 2024

Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD, dijo que su oponente Claudia Sheinbaum no puede representar a las mujeres ya que no es buena administradora, pues no tiene un patrimonio propio, a pesar de haber cobrado durante años como funcionaria pública en el Gobierno.

Ante simpatizantes reunidos en el Club Bosque Real, en Naucalpan, Estado de México, la abanderada de Oposición planteó que Sheinbaum tampoco tiene un criterio propio, pues obedece las instrucciones de Palacio Nacional.

"Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Tengo 32 años de ser empresaria, de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie un peso. Uno puede trabajar. Trabajar no es un delito. Lo que es delito es robar. Y me reclamó en el debate que la empresa, que yo recibí un contrato, ese es mi esposo. Mi esposo además de empresario, es rockero, y el ex esposo de ella, además es ratero porque ese sí, lo vimos con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito",

exclamó Xóchitl Gálvez ante sus simpatizantes.

Durante su discurso, Xóchitl recordó que preguntó a Sheinbaum si enjuiciaría a los hijos del presidente ante los señalamientos de corrupción en obras del Gobierno federal y se negó a contestar.

"No va a castigar ni los sobres amarillos, ni la Casa Gris, ni las propiedades de Nahle que han venido saliendo. Hoy salió una nueva allá en Monterrey, en Casa García Nuevo León, la casa que le encontraron a nombre de la sobrina Veracruz",

destacó.

El mensaje fue para Sheinbaum

Más tarde, ante simpatizantes en un auditorio de Zona Esmerada, Atizapán, y luego de que se viralizara su comentario, Xóchitl Gálvez matizó sus comentarios sobre el patrimonio a los 60 años y dijo que la alusión era directa a Sheinbaum, no a toda la población.

"Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ha tenido sueldos como Jefa de Gobierno, ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México, y la verdad de las cosas ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública es su problema, pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum, no saquen de contexto la declaración",

señaló la candidata presidencial de Oposición.

"Me refería a la señora @Claudiashein", aclara @XochitlGalvez sobre su frase 'Si a los 60 años no has podido hacerte un patrimonio, eres bien güey'.



"Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como Jefa de Gobierno. Si ella a los 60 años no ha sabido… pic.twitter.com/KzszSLtIB0 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 11, 2024

En el auditorio Luis Nishizawa, de Atizapán, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD prometió un programa de vivienda social para los jóvenes, ante lo difícil que reconoció que es hacerse de un patrimonio:

"Hoy la plusvalía es altísima, los terrenos son carísimos, un joven tendría que trabajar muchísimos años para poderse hacer de una vivienda. Por eso sí es muy importante que tomemos en cuenta que durante toda esta administración se abandonó el tema de la vivienda social. La vivienda social y la vivienda de interés medio. Se los digo porque yo tengo dos hijos, Diana, a los 28 se pudo comprar su depa chiquito, pero se lo pudo comprar; y a Juan Pablo le gusta un poco el desmadre, pero ahi me lleva ahorrando, pero le cuesta más ahorrar" .

(Con información de Reforma)