Sigue la polémica: Brenda Lozano afirma que no renunciará

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- La escritora Brenda Lozano aseguró este viernes, a través de una columna, que en los últimos días ha sido objeto de una "desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos", así como de "injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido".

Sin embargo, advierte, seguirá firme en sus luchas como la "defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión" y, disiente de quienes consideran que debe presentar su renuncia como agregada cultural en España.

La editora feminista Brenda Lozano fue nombrada en días pasados como la nueva agregada cultural de México en la Embajada de España, cargo que fue informado por Enrique Márquez, quien recientemente ha renunciado la dirección de Diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tras su designación se convirtió en foco del linchamiento en redes sociales por seguidores y funcionarios de la 4T por haber hecho críticas contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su administración, en el pasado.

Este viernes, ante la polémica, el Presidente de la República, manifestó que "si no están de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar?". Y aseguró en su conferencia matutina que propondrá para ese puesto a una mujer poeta indígena.

En respuesta, Lozano en su columna publicada en el diario El País, indica:

Y añade: