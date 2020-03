Sin sana distancia: AMLO saluda a la mamá de El Chapo Guzmán

CULIACÁN, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro con la mamá del narcotraficante Joaquín el "Chapo" Guzmán, preso en Estados Unidos.

En redes sociales circula un video en el cual se ve el momento en que el presidente saluda a la madre de “El Chapo” y a su abogado.

López Obrador visitó el llamado Triángulo Dorado, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, tierra de influjo del narcotráfico, para supervisar un tramo de la Carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

En el video, el presidente afirma varias veces que recibió una carta de la madre de "El Chapo".

"Te saludo, no te bajes... ya recibí tu carta", se escucha decir al presidente, mientras la madre de "El Chapo" se encuentra en su camioneta.

Amigos de Culiacán me mandan este video. Me dicen que es el presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato hoy.



Ojalá eso sea falso. Ojalá solo sea un video más de un presidente irresponsable frente a la Pandemia. Ojalá que su insensatez no llegue a tanto: