Sinaloa fue la verdadera razón de la ‘pausa’ de México con EU

Andrés Manuel López Obrador aseguró durante el final de su mandato que la ‘pausa’ en la relación de México con la embajada de Estados Unidos fue una respuesta a las críticas por la reforma judicial.

Sin embargo, este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en realidad, Sinaloa fue la verdadera razón detrás de la pausa.

“Bueno, de hecho nunca se suspendieron, lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República por la acción en Sinaloa , en donde nunca se consultó al gobierno de México, se coordinó, sino fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención”, comentó Sheinbaum.

El pasado 27 de agosto, el ex mandatario López Obrador anunció una pausa en la relación entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá, en respuesta a las críticas que lanzaron contra la reforma al Poder Judicial que se discutía en el Congreso mexicano.

López Obrador arremetió aquel día contra el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien aseguró que los cambios a la Constitución podrían poner en riesgo la democracia, la relación bilateral en materia comercial y hasta permitir la infiltración del narcotráfico.

El ex mandatario mexicano advirtió que era necesario leerle la cartilla al representante diplomático estadounidense, aunque sin llegar al extremo de pedirle que abandonara el país.

Esas diferencias se agudizaron desde la detención en territorio estadounidense de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López.

Esta mañana, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mencionó que la relación con Ken Salazar sigue en pie y reiteró que esta semana se reunirá el diplomático estadounidense con Juan Ramón de la Fuente, nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.