Sinaloa: Reportan secuestro de 15 personas en Culiacán

Un fuerte operativo fue desplegado en Culiacán, Sinaloa, para localizar a al menos cuatro familias con 15 integrantes, entre ellos niños, que habrían sido secuestradas por sujetos armados que irrumpieron en sus domicilios entre la madrugada y la mañana de este viernes.

"Es gente de nivel medio para abajo (socioeconómico). Yo creo que fácil son 5 o 7 (niños). Todo está basado allá en el punto de La Noria en varias áreas de esa comunidad, en Imala. Tiene que haber una respuesta de nosotros autoridades y la respuesta tiene que ser fuerte".

Indicó que se está investigando si existe relación entre los plagiados y la acción es atribuida a grupos criminales.

"Ninguna alerta está activada, nuestro trabajo es ese, siempre ver los escenarios que pudieran pasar en ese sentido o bien en otra situación. No está blindado Culiacán, sigue sus actividades normales. Definitivamente son grupos al margen de la ley, son grupos delincuenciales" , señaló.

En tanto, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Sergio Antonio Leyva López, precisó ante medios de comunicación que el primer reporte fue recibido a las 4:00 horas de este día en Villa Bonita y los últimos se tomaron en el número 911 pasadas las 9:00 horas.

Indicó que los otros tres sectores donde se recibieron los reportes fueron Carrizalejo, El Paraíso (por la costera) y La Noria, en la sindicatura de Imala.

"Llegó el reporte de aparente privación ilegal de la libertad de unas personas, en un domicilio (en Villa Bonita). Se le devolvió la llamada al reportante, ya no dio más información. Posteriormente, alrededor de las 9 de la mañana del día de hoy, hubo algunos otros reportes. Uno de ellos fue para el lado de Carrizalejo, para el lado de Sanalona, donde también se informó de la privación ilegal de una persona" , informó.

No obstante, aclaró que aunque los reportes refirieren que comandos se llevaron a familias enteras, esto está en proceso de confirmación.

"Hasta ahorita es la información que se tiene. No está confirmado el tema (de que se trate de familias), solamente los reportes, ya están las unidades trabajando. En los cuatro reportes que hay se habla en el reporte que sí mencionan familias, pero no está confirmado el tema" , apuntó.

Elementos de la Policía Estatal acudieron a los domicilios señalados para verificar la información y, según lo indicado extraoficialmente, se han encontrado armas de fuego, desorden y puertas o estructuras maltratadas o forzadas.

Esto ocurre luego de un enfrentamiento en el poblado de San José del Llano, Badiraguato, que dejó tres muertos y dos decapitados, sitio en el que se halló un cartel con amenazas a un líder criminal.

Al respecto, el Secretario de Seguridad de Culiacán indicó que aún no se puede confirmar que los raptos de hoy y este enfrentamiento desatado la madrugada del jueves estén relacionados.

"Ahorita no podemos confirmar un tema de ese tipo, ya que pues la autoridad competente somos respetuosos de ese tema, pues se encargará de brindar la información competente. En estos temas de Culiacán, no es tanto el tema de blindaje, sino la coordinación de los tres niveles de Gobierno" , acotó.

No tengan miedo, no dejen de ir a las playas, dice el Gobernador.

Tras el secuestro masivo en Sinaloa, el gobernador pidió a la población no tener miedo porque “son cosas que lamentablemente ocurren”. Rechaza que la autoridad se encuentre superada. Ah, ok. Video de @noticieristas pic.twitter.com/pNXYXuxJI3

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que se trataría de 15 pesonas privadas de la libertad y pidió a la población no tener miedo.