Sindicato de maestros pide prohibir música de Peso Pluma en escuelas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) urgió al Gobierno de Nayarit, así como a directivos, a que no se vuelva a escuchar en eventos escolares música y corridos como el del cantante Peso Pluma: "Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí".

El pasado 30 de abril se viralizaron en redes sociales decenas de videos en donde estudiantes de primaria entonaron en festejos por el "Día del Niño" los llamados "corridos tumbados", en especial los del cantante Peso Pluma.

Uno de esos videos se realizó en el patio de la primaria "Libertadores de América", de la Colonia Lomas Verdes, en el Municipio de Xalisco.