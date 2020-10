México: Six Flags reabre sus puertas y le llueven críticas

Ciudad de México.- Six Flags abrió sus puertas y usuarios de redes sociales tundieron a la franquicia por este motivo.

Cabe destacar que ante el riesgo de regresar a semáforo rojo por el repunte de casos de Covid que han tenido diversos estados, incluida la Ciudad de México, las críticas no tardaron en asomarse.

Cuando ves que más de 10 mil personas fueron a Six Flags en pleno rebrote de la pandemia pic.twitter.com/8ByPRT729v

Diversos mensajes de desaprobación para el parque de diversiones, entre los que destacan que es una imprudencia de la gente que asiste.

Algunos usuarios a favor, pero la mayoría contra la medida del parque de diversiones, ya que manifiestan que todavía estamos en un repunte de casos de coronavirus.

País donde un rebrote significa ir a "Six Flags" pic.twitter.com/DgRjA3Gzfi

El parque de diversión informó que el regreso se realiza bajo la nueva normalidad, con nuestras medidas de higiene, salud y seguridad.

No se quién necesita que le recuerden esto, pero NO es tiempo de ir a:

Bodas

Antros

Fiestas

Estadios

Six Flags

Cine

Iglesias

Por su comprensión muchas gracias.