SNTE rechaza examen para nuevos docentes de la SEP

MÉXICO.- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció su rechazo al proceso de selección para la admisión en educación básica y la aplicación de exámenes a los maestros de la generación de educación básica convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gersaín Ángel Filio Cruz, titular de la Secretaría del Trabajo y Conflictos de Primaria General de la Sección 22 del SNTE, explicó que este proceso de evaluación lacera los derechos laborales de los profesores.

La SEP llamó a los docentes para el proceso de selección para la admisión en educación básica y "aplicación de los instrumentos de valoración del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes del proceso de selección para la admisión a educación básica".

Estos exámenes están contemplados dentro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

De acuerdo con Ángel Filio Cruz, la dependencia federal pretende condicionar el ingreso de los maestros al sistema educativo y el otorgamiento de las plazas laborales, que ellos llaman basificación, a través de la aplicación de evaluaciones "punitivas".

Los profesores a quienes se pretende aplicar estos exámenes son a los que son egresados de la generación 2019, quienes ya llevan nueve meses de servicio en las diferentes delegaciones del estado, y quienes ya deberían haber recibido su formato único personal con el cual se les entrega su plaza de trabajo de manera automática.

Ángel Filio adelantó que en la asamblea general de la Sección 22 del SNTE plantearán la aplicación de estos procedimientos o evaluaciones que condicionan el derecho de los maestros a su plaza laboral de manera automática.

La intención, dijo, es que el movimiento magisterial realice una serie de movilizaciones o acciones de protesta para exigir la derogación de estos lineamientos establecidos en la operación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.

Aunque ya se ha planteado esta demanda en las mesas de negociación con el gobierno federal, aseguró que no hay una respuesta favorable.

"Si no hay una respuesta positiva, la Sección 22 no va a dudar en brindar el apoyo a los compañeros y dará todo el respaldo; la misma asamblea estatal estará convocando a una movilización importante para que se pueda estar omitiendo esta parte que lacera los derechos laborales de los trabajadores y que condiciona y nos pusieron poner de rodillas para obtener esta basificación. Hasta ahorita está como al principio, no han sido resueltas las demandas del magisterio”, sentenció.