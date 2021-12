"Spider-Man: No Way Home": la sexta película más vista en México

CIUDAD DE MÉXICO.- A Spider Man le bastaron dos días en cartelera para convertirse en la sexta película más vista en México durante 2021, gracias a sus 4.1 millones de espectadores.

Con ello ya superó a "Cruella; Black Widow"; "Space Jam, una nueva era", "Shang-Chi y las leyenda de los diez anillos" y "Un lugar en silencio parte II", que se encontraban entre los escalafones 6 y 10 del top ten.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la cifra alcanzada por la nueva aventura del arácnido lo coloca a casi medio millón de asistentes de "Eternals", aún en cartelera, y a poco más de un millón de "El conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo", a las cuales se espera rebase este fin de semana.

Con los 4.1 millones de boletos vendidos hasta ayer jueves, "Spider-Man: No Way Home" ya casi tiene la mitad de lo conseguido por la anterior entrega, "Spider- Man: Lejos de casa", que en el prepandémico 2019 registró 10.8 millones de butacas ocupadas.

La Canacine, por sus siglas, aglutina a exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios afincados en México.

Hasta el pasado 5 de diciembre se habían vendido 90 millones de boletos, 29 millones más que en 2019.

"Rápidos y furiosos 9", con 8 millones de espectadores, es hasta el momento la más taquillera del año, seguida por "Venom Carnage liberado" con 7.7 millones y "Godzilla vs Kong", con 6.3 millones de butacas ocupadas durante su corrida comercial.

"Spider man no way: No way home", también triunfa en Estados Unidos

“No Way Home” de Sony Pictures obtuvo el tercer total más grande para exhibiciones previas, solo detrás de “Avengers: Endgame” (60 millones de dólares) y “The Force Awakens” ("El despertar de la fuerza", 57 millones). Las vistas previas solían incluir nada más proyecciones nocturnas la víspera del estreno oficial, pero se han movido constantemente más temprano en el día. “No Way Home” comenzó a proyectarse alrededor de las 3 p.m. en 3.767 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

El lanzamiento de Marvel protagonizado por Tom Holland está en camino a ser el primer estreno en pandemia que supere los 100 millones de dólares, y podría llegar a 150. El mejor estreno de este año fue otro lanzamiento de Marvel-Sony, “Venom: Let There Be Carnage” ("Venom: Carnage liberado), que recaudó 90,1 millones de dólares en su primer fin de semana.

(Con información de El Universal y AP)

