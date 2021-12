Spider-Man: No way Home “obliga” a los usuarios a abandonar Twitter

Este martes “adiós twitter” se volvió tendencia debido a que la película más esperada de este 2021 llegó a su premiere, se trata de Spider-Man: No Way Home, por lo que varios internautas anunciaron se retirarían de la red social ya que no quieren recibir spoilers sobre el filme.

Usuarios de Twitter abandonaran la red social pues aseguran no quieren “comer” spoliers ya que ayer 13 de diciembre se llevó a cabo la premiere de la película más aclamada del año.

A través de divertidos memes los internautas se despidieron de la red social y aseguran regresar hasta que hayan visto el filme.

Adiós Twitter: usuarios abandonan la red social

Ahora sí, adiós twitter, esta noche es la premiere de #SpiderManNoWayHome y mañana la prensa podrá ver la película, yo la veré el miércoles, hasta entonces, nos vemos👋🏻 pic.twitter.com/nLIEk3VSUo — Redox (@Redox115) December 13, 2021

Bueno ahora si adiós twitter hasta que vea Spiderman , es por mi bien lqm — Rebeca🎄Schürenkämper (@RebecaSchurenK) December 14, 2021

Adiós Twitter, no me quiero comer un spoiler. pic.twitter.com/uYkK9gWd8u — Daniel Hernández (@Daniel51550987) December 14, 2021

Bueno, ya salió el pre- estreno, así que.... Nos despedimos por unos días [email protected] 😂 Adiós Twitter, te echaré de menos.



Quien necesite algo , estaré por Instagram , que ahí no hay spoilers, solo hay postureo. pic.twitter.com/jRaUywG6HQ — Luis Santos (@Santosr98) December 14, 2021

Adios twitter regreso cuando vea spiderman en el canal 5 no me quiero tragar un spoiler — luis (@LuisGoya199) December 14, 2021

Adiós Twitter, esto está plagado de videos

Nos vemos en unos días pic.twitter.com/7bIBQSR3mP — Jhon Sornoza ❁ (@JhonSornoza4) December 14, 2021

