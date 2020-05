Los contagios seguirán creciendo hasta el 8 de mayo y de ahí empezarán a bajar: López-Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa para actualizar la información sobre los efectos de la pandemia de covid-19 en México, el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el aplanamiento de la curva no significa la ausencia de casos o que no tengamos aumento de casos diarios, sino que se están registrando muchos menos casos de los que hubiéramos tenido de no haber establecido la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Todas las personas que dejan de movilizarse por no ir a la escuela ni al trabajo, o por el cierre de negocios e industrias no esenciales, lograron que se aplanara la curva, es decir que se dieran muchos menos contagios de los que se hubieran dado de no haber establecido las medidas de distanciamiento social que iniciamos desde el 23 de marzo”, aseguró.

El Dr. Gatell explicó que reducir la movilidad lleva a disminuir los contactos y como consecuencia a reducir los casos: “entre más se reduce la movilidad, más se reducen los contagios y al mismo tiempo el número de enfermos”.

También te puede interesar: 'Se está haciendo más lenta la epidemia, hemos aplanado la curva', dice Gatell

Con el aplanamiento de la curva se evita que haya personas en los espacios públicos donde se convive con muchas personas que pueden contagiarse una a otra con facilidad.

“La epidemia sigue vigente y los casos acumulandos continuarán creciendo hasta que lleguemos a un punto máximo de contagio que está previsto para el 8 de mayo y después se espera que el número de infecciones empiece a reducirse gradualmente”, manifestó.

En relación con las vacunas informó que hay numerosos proyectos en distintos países, con grados diferentes de avance, que son aún los prospectos que llevarán a una vacuna en algún tiempo no predecible aún.

“México siempre ha estada interesado en el desarrollo de vacunas y por eso participa en distintos protocolos de colaboración; hasta el momento, sabemos que no hay alguien que ya esté reclutando personas para pruebas con alguna de las vacunas”, finalizó.