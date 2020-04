El uso inapropiado de equipo médico propició escasez: López-Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa para dar a conocer los avances en la pandemia ocasionada por el Covid-19, informó que solamente quienes brindan atención directa a enfermos de Covid-19 en las unidades médicas, son quienes tienen que usar equipo especial como mascarillas N95, gogles o guantes, porque están en cercanía con las vías respiratorias de los pacientes y corren mayor riesgo.

“Así como el soldador requiere una mascarilla especial para protegerse y los que están cerca de él no lo necesitan, de la misma manera el personal médico o cualquier otra persona que no atiende directamente a los enfermos de Covid-19, no tienen por qué usar equipo especial”, afirmó.

El especialista en epidemiología comentó que todos hemos visto gente en la calle usando este material exclusivo para quienes están en contacto en la atención directa a los enfermos de coronavirus, e incluso personal de dependencias públicas y privadas que las lleva puestas.

“Desafortunadamente ha habido un uso inapropiado de equipo especial como las mascarillas N95, lo que propició escasez en México y por eso nos vimos en la necesidad de solicitar el material a China”, abundó.

Agregó que desde el martes pasado arribó el primero de los 11 vuelos que se tienen contemplados como parte del puente aéreo, y que en estos momentos el equipo ha sido distribuido en todas las unidades de salud.

“Si algún personal médico que lo requiere no lo tiene, debe denunciarlo porque ya fueron repartidas en donde se necesitan”, finalizó.