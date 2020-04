A la fecha, 20% de los municipios tienen contagios de Covid-9: López-Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en relación con situación del nuevo coronavirus y la enfermedad que causa, el Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que 20 por ciento de los municipios del país tienen personas contagiadas, en su mayoría demarcaciones con concentración poblacional media o muy elevada.

El Dr. López-Gatell afirmó que todavía no es tiempo para definir el procedimiento de reapertura ni los municipios que podrán iniciarlo a partir del 17 de mayo.

“La definición de quiénes sí podrán levantar medidas o no será en relación con la transmisión. Si hoy hay un municipio que hoy no tiene transmisión y en los siguientes días la adquieren y no logran el control, no podrá iniciar la apertura. Pero al contrario, si hoy existe un municipio con transmisión y logra controlar el brote, podrá reiniciar actividades de manera gradual”, explicó.

El funcionario de la Secretaría de Salud agregó que el hecho de que un municipio esté libre o no de Covid-19 tiene diferentes causas.

“Depende qué tan dinámica y móvil sea su población y si cumplen con las medidas de salud recomendadas y la sana distancia. En este caso el riesgo es menor, pero si las personas de los municipios entran, salen y acuden a lugares con un mayor número de contagios, entonces el riesgo de regresar con el virus e infectar a otras personas es elevado”.

“Como he reiterado en numerosas ocasiones, la única manera de asegurar un reducido número de casos es que todos los que no tengamos una actividad esencial se queden en casa”, puntualizó.