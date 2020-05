(video) “No soy enemigo del cubrebocas ni lo he prohibido”: López-Gatell

Ciudad de México.- El Dr. Hugo lópez-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, manifestó que él no es enemigo del cubrebocas, ni tampoco es que antes no lo recomendara y ahora sí.

“El cubrebocas es un artefacto generalmente de tela que se usa en los equipos quirúrgicos para proteger a la persona a la que se le practica una intervención quirúrgica, de las secreciones respiratorias del persona de salud, para evitar que se proyecten sobre él y lo contaminen. Es altamente recomendable para retener partículas líquidas de quien lo usa, pero hasta el momento no hay evidencia científica de que sea muy eficiente para evitar el contagio”.

El epidemiólogo explicó que en particular en la pandemia de Covid-19, el cubrebocas es un elemento auxiliar si lo usa quien tiene el virus, pero no es un mecanismo efectivo para prevenir el contagio de quien lo use estando sano, sin síntomas.

Enfatizó que en muchos países se ha promovido el uso del cubrebocas de manera generalizada, con la esperanza de disminuir los contagios que pueda causar una persona durante la etapa presintomática, cuando aún no desarrolla síntomas y no tiene conciencia de que es portador del virus.

“No ha evidencia científica de que el mecanismo de uso masivo pueda ser útil porque requiere constancia en su uso, que la persona se lo ponga y lo use de manera correcta y por un tiempo determinado, que no se toque la cara ni los ojos, que cuando lo desocupe lo tire en un sitio seguro, lo cual es casi imposible de controlar”, insistió.

¿Por qué ahora sí y antes no?

El Dr. López-Gatell comentó que hoy participó en una reunión de trabajo el IMSS para afinar detalles seguridad sanitaria en el trabajo.

“Decidí utilizar el cubrebocas que me entregaron en la puerta de este recinto por dos razones de trascendencia; la primera, por respeto a mis anfitriones que me lo ofrecieron y la segunda para ir posicionándolo como medida auxiliar en la nueva normalidad que se inicia en unos días”.

Agregó que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia el énfasis ha sido el “quédate en casa”, y que haber recomendado en el inicio el uso masivo de cubrebocas hubiera creado mayor confusión, tal como sucedió en algunos municipios donde se detuvo gente y se multó a otros por portarlos en la calle.

“Ahora que la Jornada está por concluir, a pesar de que en algunas entidades todavía se mantendrá el semáforo en rojo, se vuelve un elemento auxiliar en aquellos espacios como el transporte donde no hay manera de conservar la sana distancia; especialmente en esos casos puede ayudar, no como protección a la persona sin síntomas sino para no contaminar si tienes algún síntoma.

Después de una explicación de diez minutos de las razones para no promover el uso del cubrebocas antes @HLGatell se lo puso. pic.twitter.com/auOrnO535m — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) May 26, 2020

El hecho de que lo haya utilizado hoy cuando sólo lo he recomendado para las personas con síntomas, no signifique que yo tenga covid. Hasta este momento, 25 de mayo a las 7:50 pm, no presento ninguna sintomatología relacionada con esta enfermedad”, concluyó.