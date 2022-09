SSPC denunciará a juez que liberó a imputados del caso Ayotzinapa

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que presentarán una denuncia penal en contra del juez Samuel Ventura Ramos, de Matamoros, Tamaulipas, quien ha dictado 120 sentencias absolutorias en contra de sujetos relacionados con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Al presentar el informe Cero Impunidad, en la conferencia de prensa, el funcionario de la SSPC explicó que en días recientes este mismo juez dictó sentencia absolutoria por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa del estudiante Aldo N, quien se encuentra en estado vegetativo.

"No obstante ello, al tener otros delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada pendientes de resolverse estos procesados no saldrán de la reclusión penitenciara. Pero señalar que no es la primera vez que este juez emite ese tipo de sentencias, en días pasado emitió sentencia absolutoria en favor de José Luis Abarca por el delito de secuestro y quien sigue en prisión por otros delitos".

Señaló que el juez suma 120 libertades absolutorias dictadas en favor de los acusados, por ello se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y una denuncia penal.

"Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión han sido no de debido proceso, sino de debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas del caso Ayotzinapa".

Cabe mencionar que este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas criticó, a través de redes sociales, la liberación de 24 sospechosos sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“Nuevamente, el juez Samuel Ventura Ramos libera a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa. Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados”, se lee en su cuenta de Twitter oficial.

(Con información de El Universal)