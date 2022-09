El periodista Jorge Ramos Ávalos enfrentó este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que su gobierno se ha convertido el más violento en la historia Moderna de México, ante las cifras alarmantes de homicidios dolosos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el reportero del Reforma apuntó que desde que López Obrador llegó al poder se han registrado 126 mil 206 homicidios dolosos, mil 728 muertes más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y cuatro mil 523 más que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Ramos Ávalos acusó que la estrategia de seguridad del mandatario no ha funcionado, ya que las muertes no paran, ya que al menos 84 personas en México mueren al día.

El periodista apuntó también que ni la propuesta sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha tenido éxito y este fallo hace que las personas se opongan a la militarización del país.

“Esto significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella.

La idea de ‘abrazos no balazos” han sido al final más balazos. El problema señor presidente es que, si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor, yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaba de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final cuando usted entregue el poder va a haber 191 mil muertos.

López Obrador aplica el “yo tengo otros datos”

Tras exponer las alarmantes cifras, el titular del ejecutivo aplicó el “yo tengo otros datos” y aseguró que Jorge Ramos Ávalos no tiene razón en decir que su gobierno es el más violento.

“No coincido contigo y considero que no tienes razón. Te muestro mis datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que deben darse a conocer”, expresó López Obrador

De acuerdo con las cifras del mandatario, su administración ha llevado a la baja hasta un 10.6% los homicidios en México, en comparación con los mandatos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Datos de López Obrador [Foto: Captura de pantalla]

La justificación de López Obrador es que sus datos cuentan desde el 2019 un año después de que tomó el poder, y en referencia con las cifras del último año del mandato de Peña Nieto, que en realidad solo refleja un dos por ciento de baja.