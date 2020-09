(VIDEO) Subasta Morton carta de Hidalgo y otros documentos históricos

Ciudad de México.- La subasta de libros y documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República, incluye documentos que, según referencias históricas, habrían pertenecido al Archivo General de la Nación (AGN), como un manuscrito de Miguel Hidalgo de 1810.

Lo señalan historiadores de instituciones como la UNAM, el Instituto Mora y El Colegio de Michoacán, quienes en dos cartas con fecha de ayer piden al director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, aclare del asunto y otorgue más atención a las transacciones comerciales que involucran al patrimonio documental mexicano.



La subasta incluye también correspondencia de personajes como Agustín de Iturbide, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.



"Quienes firmamos esta carta estamos intrigados sobre el origen de dichos documentos", refieren Carlos Herrejón, Virginia Guedea, Verónica Zárate, Alfredo Ávila y Rodrigo Martínez Baracs, entre otros historiadores.

La otra misiva, suscrita por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, solicita a Ruiz Abreu informe "si la subasta anunciada, por contener documentos de interés público, cuenta con la corroboración del Archivo General de la Nación sobre la intención del traslado de dominio de dichos documentos".



Ambas cartas citan el Artículo 77 de la Ley General de Archivos, que indica que, en caso de venta de acervos y archivos privados, "el particular deberá notificar por escrito al Archivo General, para que este manifieste en veinte días hábiles su interés en adquirirlo".



Si se omitió la notificación "será causa de nulidad de la operación de traslado".



La mayoría de los materiales en venta, escriben los historiadores, "son impresos que tienen varias copias y pueden hallarse en repositorios públicos, pero hay algunos que se desconocían, como una carta de José María Liceaga, José María Morelos y José María Cos a Juan Antonio Romero para formar una Academia Militar.



"Hay además un manuscrito en venta de Miguel Hidalgo a Narciso de la Canal, de octubre de 1810, del que se tenía referencia por haber sido publicado en la Colección de documentos para la historia de México de Juan E. Hernández y Dávalos, de una copia que se hallaba, según el mismo impreso, 'en el Archivo General y Público de la Nación' y el original en fondo de Infidencias".



En esa misiva Hidalgo invitaba a De la Canal, coronel del regimiento de Dragones Provinciales de la Reina -del que Aldama y Allende eran capitanes al efectuarse los preparativos del movimiento independentista- a sumarse a la causa.

Preocupa el patrimonio

"Estas (cartas) son una manera de manifestar nuestra preocupación por el patrimonio histórico de México", dijo en entrevista la historiadora Verónica Zárate.



"Estas subastas se enriquecen muchas veces extrayendo documentación que ya está custodiada en los repositorios documentales de México. Saquean los archivos y luego venden los documentos; muy distinto sería si una familia tuviera documentos valiosos entre los papeles que heredó, los pusiera en subasta y los comprara una institución que los pudiera custodiar, mantener y poner al servicio.

Eso sería muy valioso porque se asegura la preservación del patrimonio, pero si (las personas) van a los archivos, extraen los documentos y los ponen a la venta o los subastan es muy preocupante, sobre todo porque ya no hay ninguna protección", añadió la especialista en el periodo de la celebración de Independencia.



Luego estos documentos tienen como destino universidades o bibliotecas extranjeras, lamentó. "Y después, para hacer nuestra investigación de México, tenemos que hacer una búsqueda en los archivos del extranjero. Nuestro patrimonio se está dispersando por el mundo.

Ahorita hablamos de documentos, pero ya sabemos que el saqueo al patrimonio abarca piezas prehispánicas, retablos y ex votos, como los que recientemente recuperó México", puntualizó Zárate.

Defienden legalidad

Consultada sobre si la persona propietaria o responsable de los documentos notificó al AGN que los pondría en venta, la responsable de Relaciones Públicas de Morton, Kristina Velfu, dijo no tener información al respecto. Pero los catálogos, añadió, son ampliamente revisados por las autoridades.



Hasta ahora, aseguró, el Archivo no ha manifestado su interés en adquirir el referido acervo. La subasta, entonces, se mantiene en pie, afirmó Velfu en entrevista.



Morton Subastas detalló los protocolos que rigen las subastas que organiza, que consisten en difundir de manera pública y masiva los catálogos respectivos, hacer del conocimiento público los resultados de las ventas y ser parte del sistema internacional The Art Loss, que revisa y coteja los catálogos de subastas en todo el mundo con los reportes de robo.



Velfu enfatizó que Morton sólo es una intermediaria entre particulares y aseguró que no se venden objetos de los cuales se tenga la más mínima sospecha de su procedencia. Ésta no suele indicarse en los catálogos, a menos que así lo solicite el consignante.

Levanta denuncia el Archivo general de la Nación

El Archivo General de la Nación (AGN) levantó una denuncia contra la casa de subastas Morton por una subasta de 75 lotes de documentos históricos.

A través de un comunicado, el AGN informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la casa subastadora Morton y las demás personas que resulten responsables, por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación y ha solicitado medidas cautelares para detener la subasta y asegurar los documentos históricos.

La institución encabezada por Carlos Enrique Ruiz Abreu argumentó que el artículo 121, fracción II, de la Ley General de Archivos establece que está prohibida la venta del Patrimonio Documental de la Nación, o de lo contrario se establecen sanciones penales y económicas.

"El Archivo General de la Nación solicita la intervención de la FGR para detener la subasta y asegurar dichos documentos, ya que presumiblemente pueden ser documentos que constituyen el patrimonio documental de la nación", dijo el AGN.

La institución señaló que la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informarle sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional, contrario a lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Archivos, que establece que el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá solicitar la expropiación de dichos documentos.

Resulta indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de que el AGN esté en condiciones de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la nación, por lo que realizar la transferencia de propiedad o posesión de un documento considerado patrimonio documental de la nación constituye un delito conforme al artículo 121, fracción II de la Ley General de Archivos", dijo. El AGN dijo que la denuncia fue presentada por Marco Palafox Schmid, director jurídico del Archivo.

(Con información de Reforma y El Universal).