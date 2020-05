Subsecretario de Gobernación da positivo a prueba de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dio positivo a la prueba de Covid-19.

"Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus", publicó en su cuenta de Twitter.

El funcionario informó que tuvo comunicación con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente", afirmó.

