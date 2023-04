Sujeto quema a joven en Oaxaca; juez reclasifica delito a ‘lesiones’

Mientras platicaba afuera de su casa con amigos, Keyla, de 21 años de edad, fue rociada con thinner y quemada en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

Su agresor fue detenido por feminicidio agravado en grado de tentativa, pero el juez de control que lleva el caso reclasificó el delito por el de "alteraciones a la salud por razón de género".

Esto inconformó a familiares y colectivas feministas que este viernes protestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, al advertir que el juzgador desestimó la gravedad de las afectaciones causadas a la joven la madrugada del sábado 15 de abril.

Según sus familiares, ese día, Keyla se encontraba junto con Carlos "N" y un amigo más frente a su casa en la Colonia Reforma Agraria. Alrededor de las 3:30 horas de la madrugada se escucharon gritos: ella fue rociada con thinner y le prendieron fuego.

No es verdad‼️ no tenían voluntad de trasladar a Keyla a #cdmx para tratar tus quemaduras. El CENIAQ desde el sábado 15 de abril tiene SEIS camas‼️ Gracias por ayudarnos a compartir, ahora Keyla SI está en buenas manos para curar sus quemaduras y a su agresor DEBEN SENTENCIARLO pic.twitter.com/2DvsmWjJTr

Carlos "N" fue señalado como el responsable, por lo que vecinos lo retuvieron y llamaron a números de emergencia para que lo detuvieran y brindaran ayuda a la víctima.

Según testigos, el inculpado estaba bajo el efecto de las drogas y, aunque algunos lo señalan como la pareja sentimental de Keyla, sus familiares aseguran que sólo era un amigo que había conocido hace un mes.

El hombre fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Xoxocotlán, quienes posteriormente lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El 17 de abril, esta dependencia, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, llevó al inculpado a audiencia de control de detención por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El juez calificó como legal la detención y la Fiscalía obtuvo vinculación, prisión preventiva y dictó tres meses para el cierre de la investigación.

Acabo de hablar al hospital de #Oaxaca Aurelio Veldivieso, me comuniqué con la directora ROCIO ARIAS, quien MOLESTA me dijo que no me iba a dar información sobre el estado de salud de Keila.



¿Les molesta que diga que su hospital no sirve?



Keyla ya está en camino a #cdmx 🙌🏾💜 pic.twitter.com/4pAAX5rA3c