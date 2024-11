Suprema Corte refuerza capacidad de partidos para impugnar leyes

Este martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado la facultad de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad, consolidando su capacidad de impugnar ciertas normas.

El aval se dio en el marco de la discusión de un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que buscaba declarar inconstitucionales diversas disposiciones de la reforma al Poder Judicial.

Durante el debate, los ministros decidieron votar por separado sobre la legitimación de los partidos políticos nacionales para interponer este tipo de acciones.

Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte aprobó la legitimidad de los partidos para participar en estos procesos.

Los ministros que votaron a favor fueron: Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Norma Piña a favor de la legitimación de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad "Considero y estoy de acuerdo en la legitimación de los partidos políticos. No voy a coincidir en no reconocer legitimación de la minoría parlamentaria del Congreso de… pic.twitter.com/YtZpzUCsgj

En contra votaron: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf.

La ministra Yasmín Esquivel argumentó que los partidos políticos no deberían tener la capacidad de impugnar normas relacionadas con el proceso judicial, ya que no participan en la selección de jueces.

“No estoy de acuerdo en que los partidos políticos nacionales tengan legitimación para impugnar normas que no les afectan y que no son propias de los partidos políticos ya que carecen de intervención en el proceso de elección judicial”.