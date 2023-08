Sur de México no tiene la cultura de trabajar 8 horas seguidas: Xóchitl Gálvez

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, volvió a ser tendencia debido a unas declaraciones donde aseguraba, que las personas en el sureste del país no estaban acostumbradas a trabajar 8 horas seguidas debido a una cuestión cultural en la región.

Durante el Foro Regional Monterrey, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio de México, no dudo en soltar dicha aseveración hacia los residentes del sur de México.

El tema donde la senadora panista soltó dicho comentario fue en “La superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad”, donde todos los aspirantes opositores como Santiago Creel, Beatriz Paredes y “La Señora X” dieron sus puntos de vista y estrategias.

Al explicar sobre una forma de terminar con la desigualdad en el desarrollo económico entre el norte del país con el sur, Xóchitl aseguró que había una cultura distinta entre ambas regiones, por lo que, instaurar un modelo no podía funcionar para todos debido a que por cultura en el “norte son más trabajadores que el sur de México”.

“Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar. Recuerdo cuando trabajaba con Vicente Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y les dije ‘ va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura ’” .

Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales, pues las personas no estaban de acuerdo que la opositora a la 4T de Andrés Manuel López Obrador se refiriera de esta forma despectiva pero suavizada sobre la realidad del trabajo en el sur del país.

. @XochitlGalvez dice que en el sureste del país no trabajan 8 horas seguidas La panista mencionó que en el sureste no tienen la misma cultura que en el norte: “Recuerdo cuando trabajaba con @VicenteFoxQue , quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije… pic.twitter.com/IzPMGSET1J

Una lluvia de comentarios salieron a la luz para aclararle a Xóchitl Gálvez Ruiz, que en esta parte del país, si son muy trabajadores y qué pesar que en algunos casos las condiciones laborales no son dignas, muchas personas que radican en esta parte de México tiene hasta dos trabajos para solventar sus gastos. Llegando incluso a trabajar 16 horas diarias.

“Siguen burlándose de la gente humilde, presumiendo que son huevones”.

“Ya tuvimos a uno como esa en la presidencia, se llama Vicente, no gracias”.

“Que les pregunté a todos los del sureste que trabajan en Cancun y Riviera Maya a pleno sol y sonriendo”.

“No sabe que las maquiladoras del norte del país están llenas de trabajadores que nacieron en el sur y migraron masivamente para buscar empleo” .