Suspenden derechos a la senadora #LadyChampagne

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Honor y Justicia de Morena resolvió suspender por un año los derechos partidarios a Alejandra del Carmen León Gastélum, conocida en redes sociales como “Lady Champagne”, e inhabilitarla para participar durante este periodo en los órganos de dirección y de representación del partido político o registrarse como candidata a puestos de elección popular.

De acuerdo con información de Milenio y Notimex, León Gastélum, quien fue candidata de Morena al Senado por el estado de Baja California, celebró el triunfo en las elecciones del 1 de julio con champaña y lanzando insultos, como decir 'cucarachas' a sus adversarios, lo cual fue difundido en un video a través de redes sociales.

Para las autoridades del partido político, dicha conducta "tiene como consecuencia una afectación a la imagen pública de Morena en la entidad después de la celebración de la jornada electoral".

Además, consideraron que con su comportamiento, la senadora electa incumplió con sus obligaciones como militante.

De acuerdo con la resolución de la Comisión, la acusada manifestó como alegatos que "no se indica en forma objetiva en qué consiste el daño ni se aportan pruebas para demostrar objetivamente el daño".

Además, expresó que "no pasa desapercibido mencionar que el día primero de julio del año 2018, aproximadamente a las once de la noche, ya habían concluido los comicios electorales en todo el país y el estado de Baja California, por lo que no hay la posibilidad jurídica de una afectación en ninguna elección, en el estado de Baja California, ni en la República".

Asimismo, aseguró que "esta afectación no es subjetiva ya que no se aportó prueba alguna que sustente dicha afectación y que me permita contradecir lo que se argumenta al respecto”.

Pese a la sanción emitida, la Comisión reconoció que aunque "la denunciada sí tuvo intención de realizar declaraciones irrespetuosas y faltas de trato digno hacía los candidatos de otros partidos políticos, no existió dolo por parte de la denunciada de ocasionar un daño mediático a la imagen de Morena".