T-MEC no corre riesgo por renuncia de Justin Trudeau: Sheinbaum

A un día de que Justin Trudeau anunciara su renuncia como primer ministro canadiense y líder del Partido Liberal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su salida no pone en peligro la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser consultada sobre la posibilidad de que un líder conservador asuma el gobierno canadiense y busque cancelar el acuerdo, Sheinbaum expresó su confianza en que esto no sucederá.

"No, no creo que vaya a ocurrir algo con el Tratado, es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC, entonces que Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México, y va a los Estados Unidos, no es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad, e igual Canadá" , afirmó la mandataria esta mañana.