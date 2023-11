Taika Waititi confirma que no dirigirá “Thor 5” para Marvel Studios

Marvel Studios continúa realizando varios cambios con sus franquicias, aunque no está confirmada una hipotética “Thor 5” no contaría con Taika Waititi como director.

La noticia fue confirmada por el cineasta neozelandés quien le concedió una entrevista para el medio Business Insider afirmando "No sé si eso es cierto del todo (el desarrollo del filme). Lo que sí sé es que no estaré involucrado”.

Con ello aparentemente dio por finalizada la posibilidad de estar al frente de una nueva entrega de la franquicia centrada en el Dios del Trueno del Universo Cinematográfico de Marvel.

Thor interpretado por Chris Hemsworth es uno de los vengadores originales del MCU sin embargo sus dos primeras películas individuales no encontraron del todo el tono que querían manejar en sus películas individuales.

La primera entrega a cargo de Kenneth Branagh recibió buenas impresiones, perono regreso para la secuela “Un Mundo Oscuro” con Alan Taylor que obtuvo fuertes críticas.

Fue entonces que para la tercera entrega Ragnarok contrataron a Waititi quien con su irreverente sentido del humor redefinió al Dios del Trueno, tras los eventos de Avengers Infinity War y Endame, llegó la cuarta película de Thor “Love and Thunder” que traería de regreso a Natalie Portman como Jane Foster realizando su debut además como la heroína “The Migthy Thor” a pesar de que la taquilla fue buena no fue tan elogiada como su predecesora.

Incluso Hemsworth expresó su deseo de un cambio en el manejo de su personaje.

Waititi ganó el Oscar por mejor guion adaptado por su filme “Jojo Rabbit”, su próximo proyecto es “Next Goal Wins” cinta inspirada en ehechosreales que sigue la historia de Thomas Rongen quien asumió el reto de dirigir a la selección de Samoa considerada como una de las más débiles del mundo, a la clasificación el Mundial del 2014, protagonizada por Michael Fassbender Will Arnett y Elisabeth Moss en EU llegará el 17 de noviembre en cines y a México hasta diciembre

El cineasta se mostro bromista y declaró que “ama” a Marvel y Chris Hemsworth por lo que no cerro la puerta a volver a colaborar con ellos en un futuro.

Insiders en EU han mencionado que Thor 5 es una posibilidad, pero hay que recordar que no es un hecho con Kevin Feige presidente de Marvel Studios mentalizado en explorar la historia de otros héroes, otros personajes destacados además de Thor Odinson, Jane Foster y Valkyrie podrían regresar sino en un proyecto individual muy posiblemente si en Kang Dinasty y en Secret Wars.

Por el momento los únicos proyectos con fechas de lanzamiento en la pantalla grande por parte del MCU son Deadpool 3, Capitán America New World Order, Thunderbolts y Blade.

