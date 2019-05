¡México en llamas! La NASA fotografía los incendios en el país

Agencias

Ciudad de México.- El Sistema de información de incendios para el manejo de recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés), que utiliza satélites de la NASA, muestra los incendios activos en el país.

De acuerdo con el mapa, el centro y sur del país son los que presentan un mayor número de incendios forestales, mismos que se extienden hasta Centroamérica.

La imagen fue del el 12 de mayo de 2019 captada por el instrumento del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada ( MODIS ), a bordo del satélite Aqua. En Worldview se observan los altos niveles del índice de ozono debido a los incendios.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k