Temporada de huracanes: sin probabilidad de un ciclón tropical en el Atlántico.

¿Huracán Alberto en México? Seguramente has leído esta información en redes sociales o en TikTok, sin embargo, te lo decimos directamente: no hay probabilidad de que se forme un ciclón tropical en el océano Atlántico en los próximos siete días.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NOAA), no hay probabilidad de que un evento tropical se forme en el océano Atlántico, Golfo de México o el mar Caribe dentro de la próxima semana.

Good news this Thursday evening--the tropics in the Atlantic remain quiet, and we're not expecting tropical cyclone formation during the next 7 days.



As always, be sure to monitor the Tropical Weather Outlook frequently for potential changes to the forecast at… pic.twitter.com/gJ6jJWo0D1