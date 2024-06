Temporada de huracanes en el Golfo de México: nace la ‘Tormenta Tropical Alberto’

En la mañana del miércoles 19 de junio, el Ciclón Tropical Uno evolucionó a la Tormenta Tropical Alberto, marcando el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Golfo de México.

Esta tormenta se formó sobre el oeste del Golfo y se desplaza rápidamente hacia el norte del país, en una región que ha experimentado una de las primaveras más secas y calurosas en los últimos años.

Tropical Storm #Alberto Advisory 8: Tropical Storm Alberto Forms Over the Western Gulf of Mexico. Heavy Rains, Coastal Flooding, and Gusty Winds Forecast Along The Coasts of Texas and Northeastern Mexico Through Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ