Tensión México-EU: el 'misterio' del piloto en el caso de Zambada

Han transcurrido más de tres meses desde el secuestro y la entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a las autoridades estadounidenses, y las tensiones entre México y Estados Unidos continúan debido a la falta de información.

El 29 de octubre, el fiscal Alejandro Gertz reveló que el avión en el que Joaquín Guzmán López viajó junto a ‘El Mayo’ fue clonado en territorio estadounidense. Además, planteó interrogantes sobre la ubicación del piloto en ese momento.

En respuesta, el mismo día, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su gobierno ha dado la información que tiene sobre la captura de ‘El Mayo’ y sobre el piloto que lo llevó a Estados Unidos, y repitió lo comunicado por el secretario Anthony Blinken.

"No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadounidense. ¿No sé qué se puede decir más claro?", reclamó Salazar.

Durante una conferencia, Salazar mostró diversas cartas en las que altos funcionarios mexicanos recibieron información sobre la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, y quien presuntamente habría tendido una trampa al capo sinaloense para llevarlo secuestrado a Estados Unidos.

Tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el fiscal general, Merrick Garland, indicó, han mantenido comunicación constante con sus contrapartes mexicanas a quienes han proporcionado información.

Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) refutó que ni el gobierno de Estados Unidos ni Ken Salazar, han dado respuesta a las solicitudes de información que les han presentado sobre el plagio de Zambada en julio pasado.

En un comunicado, manifestó que desde hace más de 10 semanas ha empleado distintas vías para requerirle los documentos del vuelo en el que Zambada fue trasladado a territorio estadounidense y, a la fecha, no les han proporcionado ni el nombre del piloto de la aeronave.

También la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió al embajador que los cuestionamientos sobre la captura de Zambada no están relacionados con la aprehensión del capo, sino por cómo se realizó.

“Hay una frase que dice: 'el fin no justifica los medios'. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y, en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía. (Hay que) decir: 'la manera en que haces las cosas también tienen fondo, no sólo es el fin'” , señaló la mandataria.