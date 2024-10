TEPJF ratifica triunfo de Pablo Lemus como gobernador electo de Jalisco

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la tarde de este miércoles el triunfo del emecista Pablo Lemus como gobernador electo de Jalisco.

Sin mayor debate, los magistrados respaldaron el proyecto del juez Felipe Fuentes, quien propuso desestimar las impugnaciones presentadas por Morena y su ex candidata, Claudia Delgadillo.

Nueve años trabajando bien y de buenas en el servicio público tiene el mejor de los resultados: el respaldo de las personas, porque el amor y cariño ❤ de las y los jaliscienses no se finge, no se actúa y tampoco se paga, ¡se gana!



Agradezco a todas y todos quienes han… pic.twitter.com/RtR8mWO2uz — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 16, 2024

Acusaciones de Morena

Morena cuestionó la imparcialidad tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral estatal, y denunció la intervención de funcionarios estatales y la iglesia en el proceso electoral.

Además, alegaron irregularidades en la cadena de custodia de los votos. Sin embargo, el magistrado Fuentes sostuvo que, tras revisar 57 tomos de pruebas presentadas, estas no eran suficientes para justificar la anulación del resultado.

La anulación, una medida extrema

Al defender su propuesta, Fuentes subrayó que la anulación de una elección es la sanción más severa en el ámbito electoral, pues atenta contra la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

"La nulidad exige una demostración clara y contundente de que las irregularidades ocurrieron y que influyeron decisivamente en el resultado, y en el caso no aconteció. Las irregularidades denunciadas no fueron acreditadas con la fuerza aprobatoria necesaria para alcanzar el objetivo planteado por los inconformes”. "No sólo no se demostró que dichas anomalías tuvieran un impacto sustancial, sino que además la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue más de 180 mil votos, lo que refuerza la solidez del resultado electoral. Se propone ratificar la validez de la elección porque no se acreditaron irregularidades de carácter generalizado", argumentó.

En cada sección analizada, explicó, tanto el partido como la ex candidata no lograron presentar pruebas claras, suficientes y precisas sobre las presuntas irregularidades.

Un ejemplo destacado por Fuentes señala que se acusó la participación de funcionarios como representantes de Movimiento Ciudadano en 11 de los 20 consejos distritales. Sin embargo, el juez electoral argumentó que esa afirmación no fue respaldada adecuadamente, ya que únicamente se presentó un listado de nombres sin mayores evidencias que confirmaran su involucramiento.

Tampoco le asiste la razón a Morena en sus acusaciones sobre mal manejo de los paquetes electorales, violación a la cadena de custodia y discrepancia entre los votos recibidos en esa elección frente a la presidencial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma una vez más y de forma definitiva, el triunfo de @PabloLemusN como nuestro próximo gobernador de Jalisco. ¡Enhorabuena, Pablo! A seguir construyendo un mejor futuro para las y los jaliscienses. 👏🏻 pic.twitter.com/UtiOEQO15v — Mirza Flores (@MirzaFloresG) October 16, 2024

Fuentes también consideró que no se confirma un agravio relacionado con violencia política de género, ya que no se presentaron pruebas de una campaña que utilizara estereotipos de género contra Delgadillo, ni que las frases pronunciadas por Lemus en los debates o medios pudieran afectarla.

El magistrado afirmó que si bien se considera que el cálculo realizado por la autoridad entre el primer y segundo lugar fue incorrecto, pues no se contemplaron los votos nulos, pero el error por sí solo no afecta la validez de la elección, sólo es un fallo técnico que no alcanza un nivel de gravedad.

Por ello, se confirma que Lemus ganó la elección con un millón 626 mil 789 votos contra el millón 440 mil 24 votos.

Con información de Reforma