TEPJF rechaza reclamo de Xóchitl sobre libro de AMLO

El Tribunal Electoral Federal tomó una decisión dividida respecto al pedido de revisión del libro "¡Gracias!" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con un resultado de tres votos a favor y dos en contra, se rechazó la propuesta de que el INE evaluara si el libro contiene mensajes de apoyo a Morena y su candidata presidencial.

El Magistrado Reyes Rodríguez sugería que la Unidad Técnica del INE analizara la queja de Xóchitl Gálvez, quien alega que el Presidente realiza propaganda electoral anticipada en el libro al elogiar a Claudia Sheinbaum y criticarla a ella.

Esto al considerar que la respuesta de la UTCE no debió ser que no verificó los dichos del tabasqueño porque la quejosa no le entregó el libro.

Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes advirtieron que votar su propuesta generaría un precedente para censurar libros, cuando la premisa en estos casos debe ser la libertad de expresión.

Incluso, De la Mata aseguró que se regresaría a la época en la nazi.

"La admisión lleva a la censura. Las autoridades debemos evitar cualquier clase de actitud que, escondida bajo la mano del paternalismo, pretenda convertirse en un baremo de lo que el lector puede y no puede recibir en su biblioteca. "¿También vamos a censurar bibliotecas, vamos a quemarlas como en los años 40 o 30, en la Alemania nazi? Nuestro trabajo como autoridades electorales no es juzgar libros, sino la propaganda", cuestionó.

🗳️ Admitir queja es “censura”… algo que se compara con la Alemania nazi, dice @fdelamatap



“Estamos lejos de llamarlo así”, responde la magistrada @JanineOtalora pic.twitter.com/Q4rpZI3aCf — Andrea Meraz (@merazr) April 3, 2024

La consejera Janine Otálora le respondió que lejos están de plantear algo así, y debido a que no se trata de cualquier ciudadano, sino del Presidente, las autoridades tienen la obligación de revisar si no se viola el artículo 134 constitucional.

"Lejos de buscar con esta sentencia, en su caso, la prohibición de la venta de un libro, obviamente, sino únicamente que sea un órgano jurisdiccional el que se pronuncie sobre si estas partes del libro son o no violatorias del 134", acotó.

Reyes recordó que en el 2018, el INE sí admitió una queja de otro libro de López Obrador, no aplicó medidas cautelares y la envió a la Sala Especializada para el análisis de fondo, y determinó inexistentes infracciones.

Ese proceso consideró, debió seguir la Unidad, por lo que pidió a sus compañeros no confundir su propuesta con censura.

"Esa examinación no implica en ningún modo un ejercicio de censura. No hay una propuesta que restrinja las libertades fundamentales de expresión de prensa e imprenta", argumentó.

La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, consideró que el INE hizo lo correcto en desechar la queja, pues Gálvez basó su denuncia en notas periodistas, y el libro ni siquiera había salido a la venta, por lo que hubiera sido un exceso.

"Un exceso y, por supuesto, un atentado al derecho de la libertad de imprenta. Sería un muy mal precedente en donde sin indicios siquiera censuremos de manera previa algo que no conocemos y que no tenemos siquiera a la mano para analizar", añadió.

Con información de Reforma.