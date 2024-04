TEPJF revoca candidatura de Cabeza de Vaca; Anaya permanece

El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sacudió el panorama político al tumbar la candidatura a diputado federal de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. La decisión se basó en las dos órdenes de aprehensión en su contra, relacionadas con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por otro lado, la Sala Superior del TEPJF optó por mantener la candidatura al Senado de Ricardo Anaya, destacado miembro del Partido Acción Nacional (PAN). A pesar de las acusaciones de recibir pagos ilegales de Odebrecht, formuladas por Emilio Lozoya, Anaya no enfrenta órdenes de aprehensión, lo que le permite mantenerse en la contienda electoral.

Ambos proyectos fueron presentados por la Magistrada Janine Otálora, quien al arrancar la sesión advirtió que presentará un recurso interno porque sus propuestas fueron entregadas a las partes quejosas y denunciadas, lo que provocó que la presionaran.

Se advierte que las autoridades del Estado mexicano han desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en su contra, por lo que sí está sustraído de la justicia.

Por ello, se dan 48 horas al PAN para que presente a quien sustituirá al tamaulipeco en la posición uno de la segunda circunscripción.

En el caso de Ricardo Anaya se asegura que no existen órdenes de aprehensión, aunque él está exiliado en Estados Unidos por temor a una acción penal en su contra.

Durante la sesión, Otálora denunció presiones. Los propios panistas y morenistas reconocieron que acudieron entre lunes y martes a "audiencias" con los magistrados para tratar ambos temas.

El único magistrado que votó en contra de quitarle la candidatura a Cabeza de Vaca fue Reyes Rodríguez, a quien se le ha acusado ser cercano al ex Gobernador.

Aseguró que el INE le entregó la candidatura porque hay amparos, y debe privilegiarse la presunción de inocencia.

"No hay una orden de detención vigente porque hay también suspensiones de amparo, cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad y no puede ser detenido y no hay actos positivos que en caso de un requerimiento judicial de presentación ante la autoridad o de ejecución de la detención no hay ningún acto que demuestre que está en este supuesto de prófugo de la justicia.

"Resulta fundamental destacar y aclarar a la ciudadanía que, en ninguna circunstancia, la simple emisión de una orden de aprehensión resulta suficiente para suspender en automático los derechos político-electorales de una persona imputada, que se requiere de una declaración judicial para ello", afirmó.