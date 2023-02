Terrenos de Fonatur se volverán áreas naturales protegidas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se encuentra analizando que los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se vuelvan áreas naturales protegidas, lo cual evitaría que más predios sean privatizados, pues acusó que la oposición casi acaba con todos los recursos que tiene el país.

“La gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron. Entonces estoy pensando que todo esto se convierta en áreas naturales protegidas, para prevenir. Ya no nos va tocar a nosotros, pero ¿y qué tal la mala suerte, y que regresen? porque además van a tener más hambre de dinero, van a regresar por sus fueros. Entonces hay que proteger el patrimonio, porque fue un milagro que no acabaron con todo”, dijo.