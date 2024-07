Texas se prepara: tormenta Beryl impactará como huracán este lunes

Las bandas exteriores del huracán Beryl comenzaron a golpear Texas el domingo, trayendo consigo lluvias y vientos intensos mientras los residentes se preparaban para el posible impacto de la tormenta, que podría convertirse en huracán antes de tocar tierra el lunes temprano.

Gran parte de la costa texana se encuentra bajo advertencia de huracán. Las autoridades de varios condados costeros han instado a los turistas a abandonar las playas, especialmente aquellos que se encontraban disfrutando del feriado del Día de la Independencia. Se espera que el huracán toque tierra en algún punto de la costa central de Texas durante la noche del lunes.

Beryl es la primera tormenta en convertirse en huracán de categoría 5 en el Atlántico este año, causando al menos 11 muertes en el Caribe antes de dirigirse hacia Texas. Sus vientos devastadores y marejadas, impulsados por el calor récord del Atlántico, han causado estragos en varias islas del Caribe, arrancando puertas, ventanas y techos a su paso.

Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, informó que Beryl será el cuarto huracán en azotar Texas en los últimos 25 años. El crecimiento explosivo de Beryl se debe al agua caliente del Atlántico y el Caribe, un indicativo de lo que se podría esperar para el resto de la temporada de huracanes.

Tropical Storm #Beryl is steadily reorganizing itself. Wind shear and dry air are still affecting development, which helped produce a large arc of cloud to its southwest.



Hurricane Warnings are now in effect for parts of the Texas coast. Landfall late Sunday into early Monday. pic.twitter.com/3hAKPXQ9Qz