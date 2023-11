Texcoco: estudiantes rocían gasolina y prenden fuego a compañero

Familiares de Cristian Carranza, un estudiante de la carrera de Mecánica en la escuela CEDVA en Texcoco, Estado de México, exigen justicia luego de que fuera rociado con gasolina y prendido fuego por dos compañeros que le hacían bullying.

De acuerdo con diversos medios, Cristian de 18 años había sido víctima de burlas por parte de sus ‘compañeros’, ya que a diferencia del resto, no tenía los suficientes ingresos para ser dueño de una motocicleta.

Esta problemática al parecer escaló el sábado 18 de noviembre, cuando durante una clase en la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA, uno de los alumnos decidió rociar el pantalón de Cristian con gasolina.

Incómodo y molesto por lo que pasó, Cristian iba de camino al baño para limpiarse, pero otro de sus compañeros lo interceptó y le prendió fuego a su pantalón con un encendedor.

De acuerdo con la declaración de Cristian para los medios Telediario y Milenio, una de sus compañeras trató de apagar el fuego con su chamarra, mientras que su profesor tiró agua sobre él, sin embargo esto causó que sus quemaduras se agravaran.