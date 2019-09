Balacera inicia en Salamanca y termina en Celaya, sobre la carretera Panamericana

Agencias

Celaya.- Este mediodía se registró un enfrentamiento a balazos entre dos comandos que transitaban sobre la carretera Panamericana, en el tramo Salamanca - Celaya.

El saldo hasta el momento es de cuatro muertos. Entre ellos, un estudiante que pasaba por la zona.

Los primeros informes periodísticos reseñan que las personas perdieron la vida dentro de un carro color negro. Un cadáver quedó en el asiento del conductor, otro en el lugar del copiloto y el tercero en la parte trasera.

El automotor quedó en medio de la carretera, con dirección a Celaya, informó am.com.mx

Así mismo, este medio de comunicación informa que, “a un costado, quedó una camioneta marca Mazda, color blanco, donde viajaban los agresores”.

Según am.com.mx, dos personas resultaron lesionadas de gravedad y fueron trasladadas por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General de Celaya.

“Uno de los lesionados es un estudiante de la Universidad Politécnica de Cortazar que bajaba del camión sobre la carretera cuando pasaron las personas que se iban disparando. Desafortunadamente murió en el hospital”, refiere el medio en su página de internet.

