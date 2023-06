'Tormenta Tropical Bret': islas del Caribe se preparan ante posibles inundaciones

La tormenta tropical Bret ganó fuerza este miércoles 21 de junio, en su ruta hacia las islas del Caribe, que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes de tierra e inundaciones.

Bret presentaba vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros (60 millas) por hora el miércoles por la mañana, y se desplazaba hacia el oeste por el Océano Atlántico a 22 kilómetros (14 millas) por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta se encontraba unos 760 kilómetros (470 millas) al este de Barbados y se esperaba que se fortaleciera más antes de golpear el jueves las islas orientales del Caribe, casi con fuerza de huracán. Había una alerta por tormenta tropical activa para Barbados, Santa Lucía, Martinica y Dominica, mientras las autoridades regionales instaban a la gente a prepararse.

El centro de huracanes dijo que era demasiado pronto para saber por dónde pasaría el centro del meteoro, aunque advirtió de previsiones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia desde la isla caribeña francesa de Guadalupe a Granada y Barbados.

11AM Tropical Storm Bret advisory. Tropical Storm Warning now in effect for St. Lucia. Tropical Storm Watch for Barbados, Dominica, and Martinique. More watches/warnings might be added/canceled later today. Weakening is expected in the central Caribbean in a few days. pic.twitter.com/xx56HE25uL