Tormenta tropical “Nora” evoluciona a huracán categoría 1

MÉXICO.- La tormenta tropical "Nora" alcanzó categoría de huracán en la madrugada del sábado en el este del océano Pacífico mientras se acercaba a la zona de Puerto Vallarta, antes de poner rumbo a las inmediaciones de los balnearios turísticos en la punta de la península de Baja California.

El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) el sábado, y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta un radio de 335 kilómetros (205 millas) desde su vórtice en algunos puntos.

Here are the 10 PM CDT Key Messages for Tropical Storm #Nora. This system is forecast to become a Hurricane on Saturday. Hurricane Watches & Tropical Storm Warnings are in effect where Nora will pass nearby on the Mainland Mexico coast.



