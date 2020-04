¡Por fin! Alguien aboga por los trabajadores informales

Jorge Cano

Ciudad de México.- Para que los trabajadores informales puedan acatar las instrucciones de quedarse en casa es necesario que se realicen apoyos directos, recomendó Santiago Levy, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex subsecretario de Hacienda.

Durante una conferencia virtual del Aspen Instituto México, el economista explicó que las personas más vulnerables enfrentan la disyuntiva entre arriesgar su vida al salir a la calle a trabajar o perder los recursos para su subsistencia al quedarse en casa.

"La eficacia de las medidas sanitarias depende de que haya medidas económicas que permitan que esas medidas de confinamiento sean eficaces. La Secretaría de Salud pide que la gente se quede en casa, pero más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad y trabajan en la calle”, dijo.

"Es muy difícil que se les pida quedarse en casa sin que les den una fuente de ingresos sustituto, pues la mayoría de las familias no tiene ahorros para subsistir a estas medidas" dijo.

Refirió que países como Brasil, Argentina o Perú ya hicieron trasferencias especiales de recursos a personas en el sector informal para facilitarles que se queden en su casa.

Además, destacó que los programas existentes enfocados a adultos mayores y jóvenes no bastan.