Trabajadores planifican paro en Poder Judicial: AMLO pide resolver expedientes

Rosa Elena Alonso, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, Baja California, ha declarado que se está planificando un paro en el Poder Judicial.Ante esta situación el presidente de México le solicita a los trabajadores que primero resuelva dos casos pendiente.

La funcionaria acudió al Senado de la República junto al coordinador Miguel Ángel Mancera para expresar su preocupación por la reforma al Poder Judicial que se encuentra en discusión.

"La suspensión de labores sería la última medida: la emplearíamos con el único propósito de buscar consensos. Ya hemos procedido a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretar el paro en el momento en que sea necesario", afirmó Alonso.

Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la propuesta de elegir jueces y ministros por votación popular.

Alonso consideró que este recurso no es viable en la actualidad, subrayando que "la sociedad no está preparada para llevar a cabo una elección de jueces". Añadió que la colaboración entre legisladores, funcionarios judiciales, colectivos de víctimas y organizaciones no gubernamentales es crucial para asegurar que la reforma no prospere.

Alonso también destacó que los trabajadores del Poder Judicial están unidos ante la amenaza que representa esta reforma.

"Hemos formado, válidamente, una coalición de juzgadores, secretarios, actuarios y oficiales. Nos estamos uniendo para alzar la voz, y se ha sumado el personal que trabaja con nosotros y comparte la preocupación por el futuro de la justicia en México" , aseveró.

La fecha aún no está definida, pero juzgadores y trabajadores consideran el 19 de agosto y 1 de septiembre próximos, la cual dependerá de si Morena y sus aliados toman en cuenta en la reforma las consideraciones expuestas por el PJF.

AMLO pide a los huelguistas resolver dos expedientes de 35mm de pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los integrantes del Poder Judicial tienen la libertad de irse a huelga, pero les pidió que antes resuelvan dos expedientes que suman 35 mil millones de pesos en adeudos a la hacienda pública. Según el mandatario, estos expedientes están en el escritorio de la ministra presidenta Norma Piña.

"Si van a hacer la huelga el 19, nada más les encargaría yo que nos ayuden a resolver ahí, tienen guardados dos expedientes de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos", señaló López Obrador. Añadió que "no hay fundamento legal y los tiene la presidenta, la señora Piña ahí en su escritorio. 35 mil millones, imagínense lo que se puede hacer en beneficio del pueblo".

Uno de los casos implica 2 mil millones de pesos, mientras que el otro asciende a 33 mil millones. López Obrador instó a que estos asuntos se liberen antes de que se proceda con la huelga.

Además, el presidente comentó que si cierran las instancias de impartición de justicia, "quiere decir que no va a haber tantos sabadazos, no van a seguir sacando gente".

Afirmó que, en su opinión, los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, aunque algunos sostengan que no pueden hacerlo legalmente.

(Con información de Proceso y Reforma)