¿Sabes cómo tramitar tu CURP y qué requisitos piden?

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas personas aún no saben que la CURP, o Clave Única de Registro de Población, es un código alfanumérico único y de identidad que está formado por 18 caracteres. Tiene diversas funciones, sirve para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país. En esta ocasión, vamos a conocer con más detalle cómo sacar Curp.

De acuerdo con el portal El Debate, desde el 23 de octubre de 1996, un Acuerdo Presidencial estableció que la CURP se asignara a todas las personas que vivan en el territorio nacional mexicano, tanto autóctonos como extranjeros. En la actualidad, la CURP es el documento indispensable para realizar las declaraciones de impuestos, para disponer de un registro de empresas, escuelas, afiliación en los servicios de salud, solicitud de pasaportes, etc.

La CURP es un trámite que se suele realizar con los recién nacidos o cuando los niños van a comenzar a asistir a educación preescolar (kinder). Asimismo, aquellas personas que comenzaron su primer trabajo después del año 2000 obtuvieron una nueva CURP generada de forma automática en sus empresas a través del régimen de inscripción progresiva.

Los 18 caracteres que conforman la CURP se corresponden con los apellidos, el nombre, la edad, la fecha y lugar de nacimiento, el sexo y dos últimos dígitos asignados por el Registro Nacional de la Población. De esta manera, se crea un número identificativo único e irrepetible.

Cómo sacar la CURP

Los trámites para sacar la CURP por primera vez se han de llevar a cabo de manera presencial, no por internet. Para ello, se pueden visitar las oficinas del Registro Civil, las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o los módulos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Una vez en cualquiera de estas instalaciones, hay que seguir una serie de pasos de manera obligatoria:

-Presentación de una identificación oficial y una copia del mismo.

-Validación de la identificación por parte del agente de la administración encargado.

-Introducción en el sistema de toda la información relativa del documento probatorio.

-Introducción en el Registro Nacional de Población (RENAPO) de toda la información para almacenarla en la base de datos de la CURP nacional.

-El agente de administración entrega al usuario la constancia en la que se le asigna una clave individual, con fecha y número de folio.

Una vez cumplimentados estos pasos, se podrá llevar a cabo la consulta de la CURP por Internet a través de la clave que aparece en la constancia. Una vez en la web de la CURP, solo hay que teclear los datos solicitados en el segundo espacio y dar de alta el código de verificación.

Si en el momento de consultar en la web de la CURP no se dispone de los datos entregados, habrá que completar el registro mediante los datos personales del usuario: nombre completo, fecha de nacimiento y sexo. Una vez cumplimentados, aparecerán los datos de la CURP para su posible impresión.

Por tanto, tal y como puede verse, se trata de un trámite totalmente gratuito que se puede realizar en apenas unos minutos.

Este proceso debe llevarse a cabo de manera personal. No obstante, familiares directos (padres, hijos, hermanos, abuelos, cónyuge o nietos) pueden tramitar la CURP de una persona si esta no puede hacerlo por motivos de enfermedad, distancia, etc. Para ello, deberán presentar un documento en el que hagan constar la vinculación familiar que tienen con esa persona.

Los extranjeros residentes temporales y permanentes en México pueden también solicitar su CURP. Pero antes de su solicitud deberán hacer el trámite migratorio en el Instituto Nacional de Migraciones. A continuación, tendrán que solicitar la CURP provistos de su pasaporte y la tarjeta de residente.

Requisitos indispensables para sacar la CURP

Para solicitar la CURP es necesario la presentación de un documento probatorio (donde se prueban que son reales los datos de la persona) e identificación oficial del usuario con fotografía. Ambos documentos deberán presentarse en forma original y duplicada.

Se aceptan las siguientes identificaciones oficiales:

-Certificado de estudios con fotografía.

-Certificación de residencia emitida por la autoridad del lugar donde reside el solicitante

-Cédula Profesional.

-Cartilla del Servicio Militar Nacional.

-Credencial oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

-Credencial oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.

-Credencial de elector.

-Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como documentos probatorios se suelen aceptar los siguientes:

-Acta de nacimiento expedida por el Gobierno del Distrito Federal, el Registro Civil de los gobiernos de las entidades federativas y por las oficinas consulares del Servicio Exterior Mexicano.

-Carta de naturalización o el certificado de nacionalidad mexicana expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La CURP es un instrumento indispensable ya que permite identificar a cada uno de los usuarios en cualquier base de datos. Un registro individual no solo para todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros, sino también para aquellos mexicanos y mexicanas que residan en el exterior.