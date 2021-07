Tras declarar que Ebrard irá por la presidencia de 2024, AMLO confirmó que confía en él

A tres días que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), confirmará sus aspiraciones presidenciales para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le tiene mucha confianza al canciller "como le tengo confianza a todos", pero aclaró que la aspiración de los integrantes del gabinete no debe servir como pretexto para descuidar su trabajo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo reiteró que se deben de acabar prácticas porfiristas como "el tapadismo".